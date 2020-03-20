Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в России выросло до 253 за последние сутки. В девяти регионах страны зарегистрировано 54 новых случая, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в девяти регионах <...> В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции", - сообщили в штабе.

33 случая заражения коронавирусом подтверждены в Москве. Как следует из данных штаба, всего в столице выявлен 131 заразившийся.

Кроме того, по информации штаба, шесть новых случаев выявлено в Якутии, по четыре - в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два - в Кировской и Новосибирской областях, по одному - в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.

Число выписанных после выздоровления из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, в России возросло до 12.

"За последние сутки выписано по выздоровлении семь человек: четыре в Москве и три в Липецкой области. За весь период выписано 12 человек: девять граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии", - сообщили в штабе, отметив, что ранее также были выписаны трое россиян с лайнера Diamond Princess.