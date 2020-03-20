В ВОЗ заявили, что самоизоляция может быть эффективной мерой борьбы с коронавирусом

ТАСС, 20 марта. Режим самоизоляции в условиях распространения коронавируса может быть эффективен. Целесообразность введения подобных мер подтверждает пример Китая, который продемонстрировал успешный опыт борьбы с инфекцией, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Меры, когда людей просят остаться дома, могут быть очень эффективны к какому-то моменту, если есть угроза, что началась общая передача [вируса] в обществе", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу, добавив, что каждая страна принимает меры в соответствии с собственной оценкой рисков.

Представитель ВОЗ также отметила, что Китай продемонстрировал успешный опыт в борьбе с коронавирусом, когда ввел эффективные меры, в том числе режим самоизоляции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.