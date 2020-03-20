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Распространение коронавируса нового типа

Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг во всех странах из-за коронавируса

Оказание визовых услуг приостановят с 20 марта

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе во всех странах мира из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении американского внешнеполитического ведомства.

"В ответ на возникшие во всем мире значительные трудности, связанные с пандемией COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе во всех американских посольствах и генконсульствах [по всему миру]", - подчеркивается в документе. "С 20 марта посольства и генконсульства [во всех странах] отменят все проводимые на регулярной основе собеседования на получение иммиграционных и неиммиграционных виз", - отметили во внешнеполитическом ведомстве. "Наши зарубежные представительства возобновят предоставление визовых услуг на регулярной основе, как только появится возможность, однако мы не можем пока назвать конкретную дату", - указано в заявлении.

При этом "по мере возможностей посольства и генконсульства продолжат предоставлять визовые услуги, связанные со срочными и экстренными ситуациями". "Заявители, дело которых требует безотлагательного решения, и которым необходимо срочно въехать [в страну], должны следовать инструкциям на сайте посольства, чтобы запросить собеседование в экстренном порядке", - отметили в ведомстве. "Услуги для граждан США продолжают оставаться доступными", - указали в Госдепартаменте.

В заявлении уточняется, что несмотря на отмену запланированных визовых собеседований, в случае, если заявитель уже оплатил сбор, этот платеж остается в силе "в течение года с момента осуществления платежа" и будет приниматься в "стране, где он был оплачен".

Как отмечается на сайте посольства США в Москве, американские дипучреждения в России "сократили операции по предоставлению визовых услуг и оказанию консульских услуг американским гражданам на регулярной основе". "Начиная с 18 марта консульский отдел посольства США в Москве, генеральное консульство США в Екатеринбурге, а также консульское агентство США на Сахалине будут оставаться открытыми, но будут предоставлять только консульские услуги, связанных с экстренными ситуациями", - подчеркивается в сообщении. Ранее диппредставительство сообщило также, что генеральное консульство США во Владивостоке временно прекращает работу.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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