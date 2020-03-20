СМИ: метро в Киеве останется закрытым до 17 апреля

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Метро в Киеве в связи с пандемией нового коронавируса не будет работать до 17 апреля, а не до 3 апреля, как предполагалось изначально. Об этом в пятницу со ссылкой на сотрудников столичного метрополитена пишет издание "Апостроф".

"Пришла нам разнарядка сверху. Готовимся к тому, что поезда снова пойдут с 17 апреля. До этого у нас карантин и ремонтные работы", - сообщил источник издания.

Ранее комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера Дениса Шмыгаля приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта по 3 апреля.

На Украине с 12 марта введен трехнедельный общенациональный карантин. 17 марта Верховная рада поддержала проект закона о предотвращении распространения нового коронавируса на территории страны. На Украине остановлена работа метрополитена и междугородное сообщение, также прекращено авиасообщение, кроме рейсов, которыми граждане Украины эвакуируются на родину. В настоящее время общее количество случаев заражения новым коронавирусом на Украине составляет 26, три человека скончались.