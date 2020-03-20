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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт Минздрава советует соблюдать режим дня во время удаленной работы дома

Также в Минздраве советуют правильно питаться и больше двигаться

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина советует людям, которые самоизолировались или работают из дому в связи ситуацией по коронавирусу в стране, соблюдать режим дня, правильно питаться и больше двигаться.

"Схема нахождения дома и работы дома должна быть следующей: первое - обязательно надо иметь режим дня, работать и жить по этому режиму дня. Ни в коем случае не засиживайтесь по ночам около компьютера, ложитесь в одно и то же время, вставайте в одно и то же время. Это такие же временные рамки, в которые вы поставлены, когда вы работаете", - сказала она в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Очень важным остается соблюдение личной гигиены - часто мыть руки, протирать руки и поверхности средствами на основе спирта, а также ежедневно проводить влажную уборку и проветривать помещение. "Питание должно быть разнообразным, сбалансированным. Не увлекайтесь продуктами, которые можно быстро приготовить. <...> Я очень советую полноценно завтракать и полноценно обедать, про ужин - тут уже сами решайте", - рассказала Драпкина. Она также советует употреблять больше воды. "Это совет никем пока не подтвержденный, но большое количество теплой, горячей воды - это тоже одна из мер, которая может в определенной степени помочь", - добавила эксперт.

Походы в спортзал можно заменить домашними упражнениями или танцами. "Двигаться способов масса - начиная от того, что каждый час включать музыку и <...> танцевать, делать упражнения. Это поднимает настроение и дух, и при этом все мышцы работают, - рассказала Драпкина. - Ходить даже по маленькой комнате можно". Главный внештатный терапевт Минздрава также советует избегать контактов, а деловые встречи, по возможности, проводить в режиме онлайн. В случае появления непривычных симптомов, специалист рекомендует вызвать врача на дом.

"Ознакомьтесь со многими инструкциями, которые находятся на сайте Министерства здравоохранения РФ, [размещены] специально для населения на сайте Роспотребнадзора. Там очень много дельных советов и совершенно четких пошаговых инструкций", - отметила она, добавив, что психологическое спокойствие можно сохранить осознав, что эта ситуация временная.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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