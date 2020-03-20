Правительство в срочном режиме прорабатывает возвращение оставшихся за границей россиян

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Профильные министерства и ведомства правительства РФ в срочном порядке прорабатывают вопрос помощи россиянам, оказавшимся в затруднительной ситуации за рубежом из-за мер, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"Составленные на основе данных российских загранучреждений списки российских граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации за рубежом в связи с предпринимаемыми иностранными государствами ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса, переданы в профильные министерства и ведомства правительства РФ, которые в срочном режиме прорабатывают вопрос оказания скорейшего содействия нашим гражданам, - отмечается в заявлении. - Эти списки дополняются в режиме реального времени".

В МИД РФ обратили внимание на то, что на главной странице сайта министерства размещена ссылка на портал "Регистрация российских граждан, желающих вернуться на Родину". "Специальная электронная форма предусматривает идентификацию гражданина с указанием его контактных данных. Настоятельно рекомендуем регистрироваться на данном ресурсе, указав фамилию, имя, отчество, страну пребывания и контактный номер телефона", - пояснили в дипведомстве.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью радиостанции "Говорит Москва" сообщила, что речь идет о сотнях россиян, которые не могут выехать из различных стран мира из-за введенных в связи с эпидемией ограничений.