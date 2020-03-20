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Распространение коронавируса нового типа

В Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось почти до 450

С 19 марта по 13 апреля Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 20 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло до порядка 450, за сутки увеличившись на несколько десятков. Об этом сообщил в пятницу финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

"В Финляндии к настоящему моменту зафиксировано около 450 случаев заражения", - говорится в сообщении. В четверг насчитывалось около 400 случаев заражения.

С 19 марта по 13 апреля Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. В стране закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставить детей дома. Кроме того, запрещено собираться в группы из более чем 10 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.

Теги
ФинляндияРаспространение коронавируса нового типа
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