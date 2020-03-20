{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Ленобласти не будут закрывать детские лагеря из-за коронавируса

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, такое решение принималось в том числе по согласованию с родителями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Детские лагеря Ленинградской области в период весенних каникул будут принимать школьников. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

На эту тему
Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

"В школьные каникулы детские лагеря Ленобласти будут принимать весеннюю смену. В социальном блоке администрации и региональном Роспотребнадзоре считают, что в условиях угрозы распространения коронавируса даже хорошо на 10 дней изолировать здоровых детей в безопасном месте. Доступ посетителей в лагеря на все время смены будет закрыт", - сказано в сообщении.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, такое решение принималось в том числе по согласованию с родителями. "Для них в период действия различных ограничений проще и спокойнее, когда ребенок находится в изолированном, ограниченном, закрытом пространстве и в то же время на свежем воздухе вне большого скопления людей, потому что наши лагеря, по крайней мере, те, которые мы выбрали, они все находятся в хорошей природной зоне, и там точно нет большой кучности людей", - сказал он журналистам.

Ранее в Петербурге власти приняли решение отменить организованный отдых на весенних каникулах из-за ситуации с распространением нового коронавируса.

 

Теги
РоссияЛенинградская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Дагестан готов организовать поставку мяса, капусты и риса в другие регионы
В регионе есть запас продуктов на полтора-два месяца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС