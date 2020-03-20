Власти Ленобласти не будут закрывать детские лагеря из-за коронавируса

"В школьные каникулы детские лагеря Ленобласти будут принимать весеннюю смену. В социальном блоке администрации и региональном Роспотребнадзоре считают, что в условиях угрозы распространения коронавируса даже хорошо на 10 дней изолировать здоровых детей в безопасном месте. Доступ посетителей в лагеря на все время смены будет закрыт", - сказано в сообщении.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, такое решение принималось в том числе по согласованию с родителями. "Для них в период действия различных ограничений проще и спокойнее, когда ребенок находится в изолированном, ограниченном, закрытом пространстве и в то же время на свежем воздухе вне большого скопления людей, потому что наши лагеря, по крайней мере, те, которые мы выбрали, они все находятся в хорошей природной зоне, и там точно нет большой кучности людей", - сказал он журналистам.

Ранее в Петербурге власти приняли решение отменить организованный отдых на весенних каникулах из-за ситуации с распространением нового коронавируса.