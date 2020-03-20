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Рособрнадзор будет принимать документы на аккредитацию вузов дистанционно

Прием заявлений и прилагаемых к ним документов для признания иностранного образования также будет осуществляться по почте или в электронной форме

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор будет принимать документы на лицензирование и аккредитацию вузов дистанционно, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Прием заявлений и прилагаемых к нему документов на предоставление государственных услуг по лицензированию и аккредитации образовательной деятельности Рособрнадзор будет временно осуществлять по почте либо в виде электронного документа в личном кабинете соответствующих информационных систем Рособрнадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжением временно исполняющего обязанности руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева исключен личный прием заявлений на предоставление госуслуг в помещениях ведомства и его подведомственной организации Главэкспертцентр.

Прием заявлений и прилагаемых к ним документов для признания иностранного образования также будет осуществляться по почте или в электронной форме.

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