В Ульяновской области выявили первый случай заражения коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Коронавирус в пятницу подтвердили у 15-летнего подростка в Ульяновской области, это первый случай заражения в регионе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"В Ульяновской области подтвержден первый случай новой коронавирусной инфекции. Он выявлен у 15-летнего подростка из Димитровграда", - привели слова губернатора в его пресс-службе.

По предварительным данным, юноша прибыл в регион из Англии. На данный момент он госпитализирован в детскую инфекционную больницу в Ульяновске. Врачи считают его состояние удовлетворительным.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.