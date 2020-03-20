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Путин наградил гендиректора Русского музея орденом "За заслуги перед Отечеством"

Глава государства наградил целый ряд работников металлургии, шахтеров, судостроителей, ученых

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Русского музея Владимира Гусева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Как отмечается в указе главы государства, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, Гусев награжден "за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".

Тем же указом президент компании "Р-Фарм" Алексей Репик удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. За заслуги в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между народами, сохранении памяти о Второй мировой войне и развитии межконфессионального диалога орденом Дружбы награжден главный раввин нью-йоркской синагоги "Парк Ист", гражданин США Артур Шнайер.

Кроме того, глава государства наградил целый ряд работников металлургии, шахтеров, судостроителей, ученых.

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Путин, Владимир Владимирович
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