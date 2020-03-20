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Распространение коронавируса нового типа

Римско-католическая церковь отпустила грехи больным COVID-19 и медикам

Ватиканские власти ранее объявили, что все службы и процессии Страстной недели, включая крестный ход в Страстную пятницу, будут проводиться без верующих
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© EPA-EFE/FABIO FRUSTACI

ВАТИКАН, 20 марта. /ТАСС/. Всем заразившимся коронавирусом, а также медицинским работникам, их родственникам и всем, кто молится за окончание эпидемии и помогает страждущим от нее, даруется индульгенция. Как сообщила в пятницу служба печати Святого престола, соответствующее положение содержится в постановлении Апостольской пенитенциарии, одного из трех трибуналов Римской курии, ведающих индульгенциями - освобождением от наказания за грехи, в которых грешник раскаялся.

"Индульгенция предоставляется заразившимся коронавирусом верующим, находящимся на карантинном режиме в больнице или дома, покаявшимся и воссоединяющимся духовно с Богом при помощи коммуникационных каналов в службе, молитве и других процессиях", - говорится в сообщении. Такие же условия распространяются на медработников и родственников, "которые, следуя примеру доброго самаритянина, помогают нуждающимся, подвергая себя риску".

Ранее Конференция итальянских епископов постановила из-за эпидемии коронавируса прекратить все мессы в церквях. При этом сами церкви формально не закрыты, а священники продолжают проводить службы, но без прихожан. Ватиканские власти ранее объявили, что все службы и процессии Страстной недели, включая крестный ход в Страстную пятницу, проходящий обычно под стенами Колизея при большом стечении людей, будут проводиться без верующих.

О форме религиозных событий Страстной седмицы перед Пасхой, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, будет сообщено дополнительно. Скорее всего, пасхальное обращение Папы Римкого Urbi et orbi будет передаваться в прямом телевизионном эфире и через интернет-трансляцию. В таком же режиме с 8 марта проходят традиционные воскресные проповеди и коллективные аудиенции по средам.

Локальная вспышка коронавируса была выявлена на севере Италии 21 февраля. Число летальных исходов от вызываемого коронавирусом заболевания достигло почти 3,4 тыс., что больше, чем в Китае. Число инфицированных с начала вспышки превысило 41 тыс. человек.

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ВатиканРаспространение коронавируса нового типа
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