В Ростовской области летчики поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Летчики 31-го авиационного истребительного полка в пятницу поздравили со 100-летием участника Великой Отечественной войны Тимофея Куркина. Как сообщили ТАСС в администрации Миллеровского района Ростовской области, также военнослужащие прошли перед ветераном торжественным маршем.

"Сегодня мы поздравили Тимофея Васильевича Куркина со 100-летием. Пришли члены Совета ветеранов, просто соседи, живущие рядом, школьники. Военнослужащие воинских частей, дислоцированных на территории города Миллерово, прошли перед ветераном торжественным маршем. Над городом пролетел самолет одного из звеньев 31-го авиаполка, который таким образом поздравил ветерана", - сказали в администрации района.

По словам собеседника агентства, к поздравлениям также присоединились представители органов государственной власти, местного самоуправления, военно-патриотических организаций. Приветственный адрес по случаю 100-летнего юбилея ветерану направил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По информации пресс-службы регионального правительства, Тимофей Куркин является участником битвы на Курской дуге. Награжден орденами Красной звезды, Боевого Красного Знамени, медалями "За отвагу", "За оборону Москвы". Победу вcтретил в Кенигсберге.