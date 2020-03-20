Медики без отпусков и опустевший общественный транспорт. Профилактика коронавируса в СЗФО

ТАСС, 20 марта. Число пассажиров общественного транспорта в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа сократилось практически на треть из-за перехода жителей на удаленный режим работы, самоизоляции и школьных каникул.

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В Мурманской области медикам отменяют плановые отпуска. В Ненецком автономном округе на единственной дороге, соединяющей его с другими регионами, работающей только в зимний сезон, проверяют состояние здоровья всех въезжающих. Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией выявлены уже в шести из 11 субъектов СЗФО. Общественный транспорт пустеет Жители многих регионов СЗФО в целях профилактики стали реже пользоваться общественным транспортом. Например, значительно сократился пассажиропоток в общественном транспорте Архангельска. "По данным автотранспортных предприятий, по сравнению с обычным пассажиропоток в центре города сократился на 18%, на окраинах Архангельска - на 30%", - сказали в пресс-службе администрации города.

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Сыктывкарское АТП также фиксирует снижение пассажиропотока на 30% из-за коронавируса, сообщили в мэрии города. На следующей неделе в городе временно увеличат интервалы движения автобусов по ряду маршрутов, с соответствующей инициативой в администрацию города вышло руководство ООО "САТП №1" в связи с уменьшением пассажиропотока на 30%. В Карелии несовершеннолетним запретили ездить в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, а детям до 14 лет - без средств защиты и сопровождения взрослых. Как уточнили в правительстве республики, если нет маски, то можно просто обмотаться шарфом. Медицина на страже В Мурманской области, где подтвержден один случай заражения, медицинским работникам отменяют плановые отпуска, а региональное управление Роспотребнадзора с четверга прекратило все плановые и внеплановые проверки. В Петербурге, где в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина с наличием коронавирусной инфекции находятся восемь жителей города и пациентка из Ленинградской области, гражданам старше 65 лет рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест и использования общественного транспорта. Также в городе отменяются форумы, круглые столы, конференции, спортивные мероприятия и экспедиции.

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В Калининградской области зафиксировано пять случаев заражения, но первая заразившаяся женщина уже выписана из больницы. Чиновники регионального правительства с 23 марта переходят на дистанционный режим работы. В Республике Коми лабораторно подтвержден один случай заражения вирусом, под медицинским наблюдением в больнице Архангельской области также находится одна зараженная пациентка, ее состояние удовлетворительное. В Псковской области в четверг после предварительных тестов были выявлены первые три случая заражения коронавирусом, об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. Сейчас изолированные граждане ждут официального подтверждения диагноза по итогам лабораторных исследований. Но власти Псковской области уже ужесточили меры по противодействию коронавирусной инфекции, запретив до 12 апреля проводить на территории региона любые мероприятия с числом участников более 50 человек. Кроме того, власти запретили несовершеннолетним посещать торгово-развлекательные центры и кинотеатры без сопровождения взрослых. В Новгородской области подтвержденных случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано, однако в регионе с 16 марта отменили все массовые мероприятия численностью более 50 человек, перевели на свободное посещение школы и детские сады. В Ненецком автономном округе, где пока также не выявлено зараженных, из-за ситуации с коронавирусом начали проверять состояние здоровья всех, кто въезжает в регион по зимней сезонной дороге Нарьян-Мар - Усинск (это единственная дорога, соединяющая НАО с другими регионами, открыта только в зимний период - прим. ТАСС). В корыстных целях Ситуацией вокруг коронавируса уже начали пользоваться мошенники. В Карелии двоим жителям области неизвестные настойчиво предлагали купить препарат для лечения коронавирусной инфекции, об этом у себя на странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков. "МВД республики уже проводит проверку по двум заявлениям граждан, которым пытались продать лекарства якобы от коронавируса. Специального лекарства от этой инфекции не существует, лечение назначает врач, по показаниям", - говорится в сообщении. Он также отметил, что ни он, ни другие органы власти не давали распоряжений проводить дезинфекцию от нового вируса в квартирах. В сети начали появляться сообщения, что по домам ходят люди, предлагающие такие услуги. Неизвестные представляются сотрудниками администрации и ссылаются на некий документ за подписью руководителя республики. "Преступники могут воспользоваться большим количеством информации о коронавирусе в корыстных целях. Под предлогом борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление", - предупреждают в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, добавляя, что никакие службы в Петербурге не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом. Отменили часть туров на ледоколах В регионах закрылось большинство культурно-массовых учреждений - театров, музеев. Закрыт для гостей "Атомный ледокол "Ленин", который с 1989 года находится на стоянке в порту Мурманска и работает как музей, сообщила ТАСС генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.