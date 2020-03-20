Москалькова: прекращение трансляции Первого балтийского канала нарушает свободу слова

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что прекращение трансляции передач русскоязычного Первого балтийского канала (ПБК) нарушает принцип свободы слова. Такое мнение она высказал ТАСС в пятницу.

5 марта в медиахолдинге Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс"), который транслировал ПБК, заявили, что канал прекратит с 20 марта производство и выпуск программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии. Причиной такого решения называлось "непропорциональное экономическое давление со стороны государственных и правоохранительных органов".

"С удивлением узнала о прекращении трансляции передач, выходивших в эфир крупнейшего в странах Балтии русскоязычного СМИ - Первого балтийского канала. Считаю, что речь идет о нарушении фундаментальных принципов свободы слова и дискриминации русскоязычного населения. К сожалению, это не первый случай, обращаю на это внимание международного сообщества", - сказала Москалькова.

В начале февраля Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии сообщила, что в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях компании "Балтийский медиа альянс" в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате изъяты документы и носители информации. В настоящее время два лица находятся в статусе подозреваемых, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, еще несколько человек имеют статус лиц, против которых начат уголовный процесс, отметили в СГБ.

"Балтийский медиа альянс" транслирует в Латвии около 25 телеканалов, включая русскоязычные ПБК, Первый балтийский музыкальный канал (Pirmais Baltijas muzikalais kanals) и "Рен-ТВ балтик" (Ren TV Baltic). Помимо Латвии, компания ведет деятельность в Эстонии.

Посольство России в Латвии осудило обыски в медиахолдинге, назвав такие действия со стороны властей политической цензурой. В диппредставительстве считают, что обыски и уголовное преследование руководства компании "свидетельствуют лишь об одном - желании местной элиты ограничить доступ жителей к альтернативным источникам информации".