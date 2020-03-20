{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова: прекращение трансляции Первого балтийского канала нарушает свободу слова

Уполномоченный по правам человека также добавила, что речь идет о дискриминации русскоязычного населения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что прекращение трансляции передач русскоязычного Первого балтийского канала (ПБК) нарушает принцип свободы слова. Такое мнение она высказал ТАСС в пятницу.

5 марта в медиахолдинге Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс"), который транслировал ПБК, заявили, что канал прекратит с 20 марта производство и выпуск программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии. Причиной такого решения называлось "непропорциональное экономическое давление со стороны государственных и правоохранительных органов".

"С удивлением узнала о прекращении трансляции передач, выходивших в эфир крупнейшего в странах Балтии русскоязычного СМИ - Первого балтийского канала. Считаю, что речь идет о нарушении фундаментальных принципов свободы слова и дискриминации русскоязычного населения. К сожалению, это не первый случай, обращаю на это внимание международного сообщества", - сказала Москалькова.

В начале февраля Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии сообщила, что в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях компании "Балтийский медиа альянс" в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате изъяты документы и носители информации. В настоящее время два лица находятся в статусе подозреваемых, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, еще несколько человек имеют статус лиц, против которых начат уголовный процесс, отметили в СГБ.

"Балтийский медиа альянс" транслирует в Латвии около 25 телеканалов, включая русскоязычные ПБК, Первый балтийский музыкальный канал (Pirmais Baltijas muzikalais kanals) и "Рен-ТВ балтик" (Ren TV Baltic). Помимо Латвии, компания ведет деятельность в Эстонии.

Посольство России в Латвии осудило обыски в медиахолдинге, назвав такие действия со стороны властей политической цензурой. В диппредставительстве считают, что обыски и уголовное преследование руководства компании "свидетельствуют лишь об одном - желании местной элиты ограничить доступ жителей к альтернативным источникам информации".

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Тунисе вводится чрезвычайное санитарное положение в связи с коронавирусом
Режим означает, что большинство тунисцев должны будут оставаться дома, покидать который они смогут только в случае крайней необходимости и вне времени действия комендантского часа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС