Минск надеется, что РФ разрешит транзит по своей территории белорусским туристам

МИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает, что Россия разрешит транзит по своей территории всеми видами транспорта белорусским туристам, которые возвращаются на родину. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Будем надеяться, что будет принято четкое конкретное решение, которое позволит белорусским гражданам вернуться на родину из третьих стран, куда они приехали по линии российских туроператоров, и транзитом передвигаться по территории России с использованием всех видов транспорта. Это соответствовало бы положениям Союзного государства и соответствующему соглашению о правах наших граждан", - сказал Макей.