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Севастопольский "Кванториум" запустил систему дистанционного обучения

Дистанционное обучение доступно для обучающихся через стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Севастопольские детский технопарк "Кванториум" и станция юных техников запустили в тестовом режиме систему для дистанционного обучения, сообщили ТАСС в пресс-службе детского технопарка.

"В основном, те системы обучения, которые сейчас присутствуют на рынке, в большей части заточены под общее образование и работу по их направлениям, для дополнительного образования это не всегда подходит. Нам нужно создавать свой контент практически с нуля, исходя из этого проще работать на своей системе, так как она бесплатная и имеет программное обеспечение с открытым исходным кодом [доступна для развития не только разработчикам]", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Международный центр научно-технического творчества им. Ф. Ф. Мекензи", в структуру которого входят учреждения, Максима Виноградова.

Уточняется, что в системе две составляющих: классические вебинары, где педагог может показать презентацию, провести мастер-класс для всех участников с использованием обратной связи в чатах, по видео- и аудиоканалам, а также подсистема для организации комплексного онлайн-обучения с уроками, задачами, тестами и другими формами работы.

"На первом этапе мы вводим систему вебинаров. С понедельника мы полностью на нее перейдем, и все наши обучающиеся смогут работать в том же расписании, как и раньше. Система уроков будет вводиться вторым этапом. Педагоги перейдут к разработке собственных онлайн-курсов, а на эту задачу нужно чуть больше времени", - цитирует пресс-служба слова Виноградова.

По данным пресс-службы, дистанционное обучение доступно для обучающихся через стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны. С 23 марта вебинары будут идти уже не в тестовом, а в полном масштабе и позволят охватить всех обучающихся в "Кванториуме" и станции юных техников Севастополя. Массовые мероприятия в Севастополе запрещены, а дети переведены на дистанционное обучение.

О технопарках "Кванториум"

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В Севастополе "Кванториум" открылся 13 декабря 2018 года, это первый детский технопарк на полуострове.

Развитие сети детских технопарков "Кванториум" и центров цифрового образования детей "IT-куб" является одним из направлений нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

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РоссияСевастополь
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