Захарова: около 9 тыс. россиян ждут разрешения вопроса с возвращением домой из-за рубежа

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Около 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения проблемы возвращения на родину из-за рубежа в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Около 9 тыс. человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину. Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно", - написала она в Facebook.

Захарова подчеркнула, что сообщения в СМИ о том, что российские диппредставительства якобы отделываются отговорками, несправедливы. "Это не отговорки. Он действительно решается. В данный момент идет межведомственное совещание по логистике вывоза россиян", - указала дипломат.