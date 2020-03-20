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Распространение коронавируса нового типа
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Захарова: около 9 тыс. россиян ждут разрешения вопроса с возвращением домой из-за рубежа

Официальный представитель МИД считает несправедливыми сообщения в СМИ о том, что российские диппредставительства якобы отделываются отговорками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Около 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения проблемы возвращения на родину из-за рубежа в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Около 9 тыс. человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину. Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно", - написала она в Facebook.

Захарова подчеркнула, что сообщения в СМИ о том, что российские диппредставительства якобы отделываются отговорками, несправедливы. "Это не отговорки. Он действительно решается. В данный момент идет межведомственное совещание по логистике вывоза россиян", - указала дипломат.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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