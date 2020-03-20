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Распространение коронавируса нового типа

Число умерших в Великобритании после заражения коронавирусом достигло 183

Ранее сообщалось о 3269 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Число людей, умерших в Великобритании после заражения коронавирусом нового типа, достигло 183. Об увеличении числа летальных случаев на 39 за последние сутки свидетельствует статистика по больницам Англии, опубликованная в пятницу Национальной службой здравоохранения региона.

Общенациональная статистика по числу смертей и новым случаям заражения должна быть обнародована властями страны позднее. В настоящий момент сообщается лишь о том, что число смертей на территории Англии достигло 167.

По состоянию на утро четверга в Соединенном Королевстве было подтверждено 3269 случаев заражения коронавирусом нового типа, число летальных исходов составляло 144. Было отмечено 79 случаев выздоровления. В правительстве страны признают, что реальное число заболевших может оказаться значительно больше, чем количество выявленных случаев.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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