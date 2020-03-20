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Распространение коронавируса нового типа

В Тунисе вводится чрезвычайное санитарное положение в связи с коронавирусом

Режим означает, что большинство тунисцев должны будут оставаться дома, покидать который они смогут только в случае крайней необходимости и вне времени действия комендантского часа

ТУНИС, 20 марта. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид объявил в пятницу о введении на территории страны специального санитарного режима в рамках борьбы с распространением коронавируса. Заявление главы государства транслировалось по центральному телевидению.

"Специальный санитарный режим означает, что большинство тунисцев должны будут оставаться дома, покидать который они смогут только в случае крайней необходимости и вне времени действия комендантского часа. Государство предоставит населению все жизненно важные услуги, касающиеся безопасности, здоровья и питания", - подчеркнул глава тунисского государства.

Саид сообщил, что дополнительные меры по борьбе коронавирусом, утвержденные на состоявшемся в пятницу Совете национальной безопасности, включают приостановление работы всех промышленных центров, а также введение запрета на выезд граждан из городов.

Специальный санитарный режим вступает в силу на территории Туниса с 21 марта. Комендантский час, запрещающий граждан нахождение на улице с 18:00 до 06:00, введен в действие с 18 марта.

Всего в стране официально зафиксированы 54 случая заражения коронавирусом. На данный момент, как отметили в Минздраве, от осложнений, вызванных коронавирусом, в Тунисе умер один человек.

Теги
ТунисРаспространение коронавируса нового типа
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