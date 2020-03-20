США временно вводят ограничения на пересечение границы с Мексикой и Канадой

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение своей южной границы с Мексикой и северной границы с Канадой в рамках усилий по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом объявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

По словам главы государства, временный запрет вводится на "все поездки, которые не являются необходимыми". "Мексика предпринимает действия по обеспечению безопасности нашей собственной [американо-мексиканской] южной границы и приостановке авиаперевозок из Европы", - добавил президент. Он подчеркнул, что США будут принимать меры на своих границах, аналогичные тем, которые исходят от властей Мексики и Канады. При этом ограничения не коснутся торговой сферы.

"Мы работаем с Канадой и Мексикой, чтобы остановить распространение коронавируса", - подчеркнул глава вашингтонской администрации. Новые ограничения, по его словам, помогут остановить "бесконтрольную иммиграцию".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 14250, умерли по меньшей мере 205 человек.