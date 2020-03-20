Родственники убитой историком Соколовым аспирантки не просили выплатить им 10 млн рублей

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Родственники аспирантки Анастасии Ещенко, убитой историком Олегом Соколовым, не просили выплатить им 10 млн рублей компенсации, о которых ранее заявлял адвокат обвиняемого. Гражданских исков о выплате компенсаций еще не подано, сообщила ТАСС адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева.

В четверг адвокат Соколова Александр Почуев сообщил ТАСС, что Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, готов провести переговоры с представителями потерпевших. По информации адвоката, родственники просят выплатить им 10 млн рублей компенсации. Они собираются подать соответствующий иск.

"Это полная ложь [информация о просьбе семьи о выплате компенсации], мы намерены привлекать к ответственности тех лиц, которые делают такие заявления и распространяют эту информацию. В рамках предварительного следствия гражданский иск стороной потерпевших не заявлялся. Семья Анастасии никогда не просила выплатить им 10 млн рублей. Я как адвокат сообщила один раз о том, что возможность подачи иска будет обсуждаться с родственниками, но позже", - сказала Бакшеева.

Следствие по делу историка Соколова завершено. Ему предъявлено обвинение в окончательном виде, свою вину он признал. Соколов находится в московском СИЗО-2 ("Бутырка"), куда его перевезли из Петербурга в конце прошлого года для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В начале января исследование было завершено, историка признали вменяемым.

В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире, а в декабре останки извлекли из Мойки в нескольких километрах от его дома. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях.

Соколов был заключен под стражу. В суде Петербурга он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта.