Более 20 сотрудников ООН заразились коронавирусом

ООН, 20 марта. /ТАСС/. В общей сложности 24 сотрудника ООН на данный момент получили положительный результат при тесте на коронавирус. Об этом сообщил в пятницу по видеоконференции официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Общее количество заболеваний в структурах ООН, не только в штаб-квартире, составило 24", - сказал он.

По его словам, среди высшего руководства организации на данный момент заразился только глава Всемирной продовольственной организации Дэвид Бизли. "Его состояние удовлетворительное, он на карантине и работает из дома", - добавил Дюжаррик.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 14250, умерли по меньшей мере 205 человек. В штате Нью-Йорк подтверждено 7102 случая заражения и 35 летальных исходов.