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В Грозном открылся первый центр прикладного анализа и обработки больших данных

К открытию центра приурочили научный семинар, в котором приняли участие представители свыше 10 российских вузов

ГРОЗНЫЙ, 20 марта. /ТАСС/. Первый в регионе Центр прикладного анализа и обработки больших данных открылся в пятницу на базе Чеченского государственного университета в Грозном. Об этом ТАСС сообщил первый проректор госуниверситета Заур Киндаров.

"Это единственный в нашем регионе центр. С его открытием мы хотим активизировать работу по обработке больших данных и стать лидером в этом направлении в нашем округе. Он может быть полезен во всех областях деятельности человека, все, что нужно просчитать, обобщить, сделать анализ: экономический, социальный или политический", - рассказал он.

К открытию лаборатории приурочили научный семинар, в котором приняли участие представители более 10 российских вузов, в том числе из Кирова, Тольятти, Москвы и Томска. "Сегодня здесь собралась масштабная междисциплинарная группа: это и айтишники, и математики, социологи и политологи. Только такой командой можно действительно решать те актуальные проблемы общества, которые позволяют решить имеющиеся у нас большие данные. Открытая лаборатория станет якорем по анализу больших данных на всем Северном Кавказе", - сказал ТАСС руководитель Университетского консорциума прикладного анализа и больших данных, профессор Томского государственного университета Михаил Мягков.

Исследователи Чеченского госуниверситета презентовали в пятницу два проекта по анализу потенциала абитуриентов для повышения эффективности профориентации и оценке качества банковских услуг и формирования рейтинга банков на основе обработки открытых данных. "Проекты сегодня получили одобрение экспертов. В будущем, после прохождения всех этапов, эти проекты планируем экстраполировать в нашей республике, а может быть сделать и всероссийскими", - отметил проректор вуза.

В субботу запланировано проведение для участников семинара мастер-класса экспертами Томского государственного университета "Научный фандрайзинг и краудсорсинг", целью которого станет планирование работ на 2020-2021 годы по подготовке и сопровождению совместных заявок на научные конкурсы и гранты.

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