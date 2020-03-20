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Распространение коронавируса нового типа
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В ВОЗ заявили, что успехи в КНР вселяют надежду на победу над пандемией

Ранее сообщалось об отсутствии новых случаев заболевания в Ухане

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. Успехи в борьбе с коронавирусом в китайском городе Ухане вселяют надежду на то, что пандемию коронавируса COVID-19 можно победить. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вчера (в четверг - прим. ТАСС) из Уханя пришли сообщения об отсутствии новых случаев заболевания. Ухань вселяет надежду в остальной мир о том, что даже самые серьезные ситуации могут быть преодолены", - сказал он.

"Конечно, мы должны проявлять осторожность. Ситуация может обратиться вспять. Но опыт городов и стран, которые отбили атаку вируса, вселяет надежду и смелость в остальной мир", - констатировал гендиректор. Он напомнил, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей, однако патоген не обходит стороной и молодежь. В этой связи глава ВОЗ обратился с призывом к солидарности между людьми разного возраста в противодействии общей угрозе. "Солидарность - это ключ к победе над заболеванием COVID-19", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, добавив, что имеет в виду "солидарность между странами, но также между возрастными группами".

Коснувшись трудностей с обеспечением медперсонала медицинскими защитными средствами, гендиректор информировал о переговорах с китайскими производителями. "Мы сейчас завершаем работу над договоренностями и координируем поставки, поэтому мы сможем вновь заполнить наши склады и направить личные защитные средства всем, кто в них нуждается", - заверил он. По словам главы ВОЗ, организация работает также над тем, чтобы были расширены поставки диагностического оборудования. В этой связи он поблагодарил руководителей компаний за проявленную "солидарность и щедрость" в организации поставок.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

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