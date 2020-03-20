Трамп продолжает считать, что США не потребуется национальный карантин из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему убежден, что в стране не потребуется вводить общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса нового типа. Американский лидер подтвердил это, выступая в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.

Его попросили вновь уточнить, понадобится ли введение общенационального карантина в свете того, что к таким мерам уже фактически были вынуждены прибегнуть власти штатов Калифорния и Нью-Йорк. "Не думаю", - ответил глава администрации США.

"Это по существу сделано в Калифорнии, в Нью-Йорке - двух очагах, вероятно, самых крупных очагах [распространения нового коронавируса в США]. <...> Если смотреть на Средний Запад, на другие районы [страны], то они лишь следят [за вспышкой коронавируса] по телевидению, но у них нет тех же самых проблем. У них никоим образом нет той же самой проблемы", - заявил Трамп.

"Так что мы работаем с губернаторами, и я не думаю, что мы когда-либо сочтем это необходимым", - сказал про общенациональный карантин президент США. Во вторник он тоже выражал уверенность в том, что такие жесткие меры в масштабах всей Америки не понадобятся.

В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 14631, умерли по меньшей мере 210 человек. Более 50% случаев заражения фиксируются на данном этапе в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.