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Специалисты восстановили энергоснабжение в Приморье, нарушенное из-за непогоды

Без электричества 19 и 20 марта остались 80 населенных пунктов, где проживает свыше 88 тыс. человек

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Нарушенное из-за непогоды электроснабжение населенных пунктов Приморья, где проживает свыше 88 тыс. человек, полностью восстановлено. Об этом сообщает в пятницу Ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.

В четверг и пятницу в Приморье был снегопад и сильный ветер, что привело к обрыву линий электропередачи, сбою в движении 39 пассажирских и грузовых поездов на Дальнем Востоке. По данным Минэнерго, без электроснабжения оставалось 80 населенных пунктов, где проживает более 88 тыс. человек.

"20 марта в 18:00 аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

19 марта Приморский гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Приморье в четверг в связи с подходом к краю циклона. На большей территории края был дождь со снегом, в отдельных районах наблюдались сильные осадки и гололедные явления. Температура воздуха составляла от нуля до трех градусов тепла.

Теги
РоссияПриморский край
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