Власти Ленобласти приняли решение об отмене весенних смен в детских лагерях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области, ранее объявившие о том, что детские лагеря региона будут принимать весенние смены, приняли решение отменить выезды школьников. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

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"Ленинградская область вынуждена отменить весенние смены в детских лагерях в связи с решением оперативного штаба Министерства просвещения по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Ранее регион готовился принять смены в трех подведомственных правительству области детских лагерях с 21 марта", - говорится в сообщении пресс-службы.

19 марта решение отменить организованный отдых на весенних каникулах из-за ситуации с распространением нового коронавируса приняли и власти Петербурга.

По последним данным, в Ленинградской области на сегодня зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции, в Петербурге - 14 случаев, двое человек уже выписаны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.