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Распространение коронавируса нового типа

Авиарейсы для вывоза россиян из Черногории, Испании и Молдавии запланированы на 21 марта

В Росавиации отметили, что также готовятся чартерные рейсы для вывоза россиян из Марокко

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Рейсы из Черногории, Испании и Молдавии для эвакуации россиян из этих стран из-за распространения коронавируса запланированы на 21 марта. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия-24".

"Первый рейс будет выполняться в Сербию и должен вывезти около 80 наших граждан, которые изъявили желание вернуться на родину. Следующие рейсы завтра - авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 в Черногорию, два рейса должны быть выполнены. Также должны быть выполнены два рейса в Кишинев, в Молдавию, причем рейсы "Аэрофлота" в Кишинев будут перевозить граждан Молдовы, которые изъявили желание тоже вернуться на родину. <...> Завтра же будут выполняться рейсы в Испанию, на остров Тенерифе и в Барселону", - сказал он.

Также глава Росавиации отметил, что готовятся чартерные рейсы для вывоза россиян из Марокко.

Ранее Росавиация сформировала рабочую группу для координации перевозки российских граждан с территорий иностранных государств на территорию РФ в связи с введенными ограничениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в пятницу на своей странице в "Фейсбуке", что около 9 тысяч российских граждан ожидают разрешения проблемы возвращения на родину из-за рубежа в условиях пандемии коронавируса.

Теги
ЧерногорияИспанияРоссияМолдавияРаспространение коронавируса нового типа
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