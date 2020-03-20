Ставрополье в этом году дополнительно направит на социальные расходы 4 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Поступление средств из федерального бюджета позволит увеличить социальные расходы Ставропольского края на 4,2 млрд рублей в 2020 году, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевой думы. Деньги направят на выплаты семьям с детьми, организацию горячего питания младшеклассников и другие направления.

"Дополнительно на социальные расходы будет направлено более 4 млрд 200 млн рублей. Из них 317 млн - средства краевого бюджета", - говорится в сообщении.

Планируется, что увеличение затрат на 3,4% от общей суммы расходов краевого парламентарии рассмотрят на ближайшем заседании Думы в конце марта. Согласно пояснительной записке к законопроекту, увеличить финансы, направляемые на социальную сферу, позволит помощь из федерального бюджета, а также иные поступления и межбюджетные трансферты.

Из общей суммы увеличения социальных расходов 2,9 млрд рублей планируется направить на выплаты семьям с детьми возрастом от 3 до 7 лет, 630 млн рублей выделят на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников младших классов, доплаты педагогам за классное руководство потребуют выделения 410 млн рублей.

Бюджет Ставрополья на 2020 год был принят парламентом осенью 2019 года, основные параметры документа составили по доходам 122,9 млрд рублей, по расходам - 123,8 млрд рублей, с дефицитом чуть более 868 млн рублей (0,7% от расходов).