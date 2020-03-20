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Католики Москвы и Петербурга приостанавливают публичные мессы из-за коронавируса

Ограничение будет действовать до 9 апреля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Приходы римско-католической архиепархии Божией матери, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, приостанавливают публичные богослужения до 9 апреля. Об этом говорится в письме ординария архиепархии архиепископа Павла (Паоло) Пецци, опубликованном на сайте архиепархии в пятницу.

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"Учитывая рекомендации правительства Москвы, я пришел к решению с воскресенья 22 марта по четверг 9 апреля приостановить все публичные богослужения в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в письме.

Ординарий отметил, что это не означает отмены богослужений: "Святая месса не отменяется, храмы не закрываются. Священники будут служить святые мессы приватно".

Согласно письму, в остальных храмах архиепархии публичные богослужения разрешены только при условии, что "число людей, находящихся в храме, не превышает 30 человек; соблюдается дистанция между людьми не менее двух метров; все участники используют средства индивидуальной защиты (например, медицинские маски)". Архиепархия располагает 63 приходами в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, а также, в частности, в Московской, Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Псковской, Тульской, Брянской, Владимирской, Вологодской областях.

Архиепископ обратился к духовенству Москвы и Петербурга с призывом "позаботиться о том, чтобы ежедневно совершать хотя бы одно богослужение, в котором верные могли бы участвовать удаленно". "В случае скопления большого количества народа пусть объяснят людям ситуацию и попросят их немедленно возвратиться домой", - добавил он.

Ранее сайт архиепархии опубликовал декрет архиепископа Пецци. В нем говорилось, что богослужения разрешаются при количестве участников не более 50, настоятелям храмов предписывалось позаботиться о служении достаточного количества месс, чтобы участие в них могли принять все желающие.

 

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