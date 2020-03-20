Глава ВОЗ рекомендовал отказаться от курения в условиях пандемии коронавируса

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. Отказ от курения, ограничение употребления алкоголя и физические упражнения помогут укрепить организм и преодолеть стрессы в условиях пандемии болезни, вызываемой коронавирусом. С таким советом выступил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы даем рекомендации не только странам, но и людям", - пояснил он, напомнив, что нынешняя пандемия кардинально изменила жизнь общества. "В эти трудные времена важно продолжать следить за своим физическим и психическим здоровьем", - отметил глава ВОЗ. Во-первых, необходимо придерживаться здоровой диеты, которая "помогает иммунной системе работать должным образом", во-вторых, следует ограничить потребление алкоголя. Третья рекомендация - прекратить курить, поскольку, по словам гендиректора, курение увеличивает риск тяжелых заболеваний в случае заражения коронавирусом. В-четвертых, необходимы физические упражнения. ВОЗ рекомендует ежедневные упражнения продолжительностью не менее 30 минут для взрослых и не менее часа для детей.

Тедрос Аданом Гебрейесус также посоветовал совершать прогулки, если это соответствует правилам, установленным местными властями в условиях пандемии. Если нет возможности выходить на улицу, то упражнения нужно делать дома. "Танцуйте под музыку, занимайтесь йогой или ходите вверх и вниз по ступеням", - сказал глава ВОЗ. В случае работы на дому не рекомендуется сидеть в одном и том же положении длительное время. Каждые полчаса "нужно вставать и делать трехминутный перерыв".

Необходимо уделять внимание также психическому здоровью. "Обычно в периоды кризисов возникают стрессы. Общение с людьми и доверие могут быть помощниками в этой ситуации", - сказал гендиректор, добавив: "Поддержка, оказываемая другим людям, будет помощью и для вас самих". Он посоветовал также слушать музыку, читать книги и играть в игры. "Получайте информацию из надежных источников один или два раза в день", - рекомендовал глава ВОЗ. Он сообщил, что с целью расширения доступа населения к надежной информации организация в сотрудничестве с соцсетями запускает сервисы для информирования населения о коронавирусе. "Эта служба работает на английском языке, а со следующей недели начнет работать и на других языках", - сообщил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения.