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Распространение коронавируса нового типа

Попова: только 11 человек заразились коронавирусом на территории России

Главный санитарный врач заявила, что 90% заболевших людей привезли инфекцию из-за рубежа

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Только 11 случаев заражения коронавирусом в России произошли контактным путем внутри страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова в пятницу в эфире радио "Комсомольская правда".

"<...> Сегодня Российская Федерация имеет 90% заболевших людей, которых мы выявили здесь, <...> привезших <...> инфекцию из-за рубежа. <...> Из общего списка у нас 11 человек, которые заболели в Российской Федерации, но каждый из них имеет очень близкий контакт с тем, кто привез вирус из-за рубежа", - сказала она.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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