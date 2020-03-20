Дистанционную работу в парламентах и уроки по ТВ вводят в ЮФО из-за коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа для недопущения распространения коронавируса вводят особые меры предосторожности: парламенты переходят на дистанционный режим работы, школы перешли на онлайн-обучение, а музеи запускают виртуальные экспозиции. Об этом рассказали ТАСС опрошенные представители региональных властей.

Религиозные организации также принимают меры профилактики для предупреждения распространения инфекции. В мечетях пожилым советуют отказаться от посещения служб, в православных храмах напоминают о соблюдении личной гигиены и запускают онлайн-консультации с прихожанами.

В режиме онлайн

Крымский парламент переходит на дистанционный режим работы, сообщил первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс. "Сейчас мы обсуждаем вопрос о возможности дистанционного участия депутатов в сессии крымского парламента, очередное заседание которой намечено на 25 марта", - отметил Ефим Фикс, добавив, что в здании Госсовета соблюдаются все меры профилактики: проводится дезинфекция помещений с применением специальных средств и другие защитные меры, в том числе ограничен пропускной режим.

Фикс уточнил, что сейчас внимание депутатов будет сосредоточено на мониторинге цен на продукты питания и лекарства, оснащенности фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий оборудованием для своевременного оказания медицинской помощи.

В Севастополе ввели тщательный контроль за санитарным состоянием средств общественного транспорта, в том числе частных перевозчиков и такси, обрабатывают поверхности в них дезинфицирующими средствами. Водителям выдали одноразовые маски.

В пятницу в Ростовской области открыли центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции, который должен координировать работу всех служб. "В борьбе с распространением нового коронавируса важно сохранять спокойствие, не поддаваться панике. А для этого люди должны быть максимально полно информированы. Задача власти - использовать все возможности, чтобы организовать каждому обратившемуся необходимую консультацию, обеспечить медицинскую помощь", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, слова которого привела его пресс-служба.

В режим удаленной работы переходят и некоторые организации, которые взаимодействуют с населением. Например, энергокомпания ПАО "Кубаньэнерго" в Краснодарском крае предлагает потребителям воспользоваться онлайн-сервисами и услугами специалистов контакт-центра.

Более 100 млн рублей выделено в Волгоградской области на дооснащение больниц оборудованием для борьбы с коронавирусом. Планируется закупка 58 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщили журналистам в областном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В Калмыкии отменили массовые мероприятия из-за роста заболеваемости населения гриппом и ОРВИ. Ранее в регионе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции ввели ограничение на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек.

Уроки по телевизору

Крымское телевидение в период карантина будет транслировать уроки по некоторым предметам. "[Такая телепередача] будет транслироваться с 23 марта. Будут сняты уроки по четырем предметам: русский язык, математика, которые обязательны для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, также биология, это часто выбираемый предмет, и берем химию - это один из сложных предметов", - сообщила в пятницу министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

По радио для школьников организуют консультации по обществоведению, так как экзамен по нему тоже часто выбирают ученики 9-х и 11-х классов. Также доступ открыт к платформам российской и московской электронных школ и другим образовательным ресурсам, которые помогут в организации дистанционного обучения.

Кроме того, возможностями интернета пользуются и учреждения культуры, которые не могут принимать посетителей в обычном формате. Так, Ростовский государственный музыкальный театр в воскресенье проведет на Youtube трансляцию оперы Модеста Мусоргского "Хованщина". Севастопольский академический русский драматический театр опубликовал афишу онлайн-спектаклей до 6 апреля.

Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовит серию видео- и текстовых публикаций, благодаря которым можно посетить музей виртуально. Также создана трехмерная модель экспозиции, посвященной античному периоду истории города.

Как сообщили в пресс-службе АНО "Росгонки", болельщики смогут 22 марта в социальной сети "ВКонтакте" увидеть в режиме реального времени трансляцию Sochi Drift Challenge. А сочинский симфонический оркестр готовит выступления в формате телеверсий.

Поддержка на расстоянии

В Астрахани оказалась закрыта единственная в городе синагога, ее прихожанам рассказали, как проводить службы дома. Церкви и мечети пока работают, но отменен запланированный на Пасху, которая в этом году празднуется 19 апреля, крестный ход, в мечетях рекомендовано "минимизировать количество верующих в помещениях", а людям старшего возраста советуют временно отказаться от посещения служб. Похожая ситуация наблюдается в других регионах Юга России.

"Священникам нужно призывать, чтобы люди соблюдали правила личной гигиены. Ничего нового в них нет: руки надо мыть, делать гигиенические процедуры - умываться, прополоскать носовые пазухи, хорошо бы прийти домой и выпить теплой воды с ложкой меда, а еще хорошо выдавить туда лимон", - рассказал ТАСС благочинный Севастопольского округа Русской православной церкви протоиерей Сергий Халюта.

Настоятель Свято-Екатерининского храма в Симферополе иерей Дионисий Волков инициировал онлайн-консультации с людьми, сообщили журналистам в пресс-службе храма.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного федерального университета, в вузе заработал сервис психологической помощи и консультирования онлайн. В службу до 30 апреля может обратиться любой обучающийся школы, колледжа или вуза Южного федерального округа, работник системы образования, а также члены их семей. Консультации будут проводить через систему видеоконференцсвязи, через мессенджер или по телефону.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.