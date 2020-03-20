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Распространение коронавируса нового типа

Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 12,5 тыс.

450 человек умерли

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом во Франции выросло за сутки с 10 995 до 12 612, при этом число умерших увеличилось с 372 до 450. Об этом в пятницу на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNews, заявил генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

"Число инфицированных, как показывают проведенные тесты, достигло 12 612, при этом госпитализированы 5226 человек, в реанимации находятся 1297 человек, 450 умерли", - сказал эпидемиолог.

При этом он уточнил, что из госпитализированных 35% составляют лица в возрасте старше 65 лет. Среди умерших пациентов к группе старше 65 лет относятся 87%. "Мы имеем дело с невиданной по своим масштабам эпидемией. Европа теперь стала центром пандемии. Вирус интенсивно распространяется по французской территории, в особенности в метрополии", - признал медик.

"Наша цель - помешать распространению коронавируса, замедлить это продвижение. На это мобилизованы все силы французской системы здравоохранения, все медицинские учреждения", - сказал Саломон.

Он призвал население неукоснительно соблюдать меры гигиены и не покидать свои квартиры. Саломон сообщил, что в сутки в стране проводятся более 50 тыс. проверок на вирус. С вечера пятницы власти начинают компенсировать 100% финансовых затрат граждан на консультации с врачами через интернет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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