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75-летие Победы

РИО совместно с университетом Северной Осетии подготовят выставку к 75-летию Победы

На выставке представят исторические документы времен Великой Отечественной войны

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Отделение Российского исторического общества вместе с Северо-Осетинским госуниверситетом им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) подготовит выставку к 75-летию Победы. Об этом журналистам сообщил в пятницу член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

"Мы готовим специальную документальную выставку, которая позволит напомнить гражданам о том, что пришлось перенести всей нашей стране и осетинской земле, - сказал он. - Это очень важный и значимый в канун 75-летия Победы проект изучения преступлений нацистов на территории нашей страны".

Подобные выставки будут представлены в нескольких регионах. На них, в частности, будут представлены исторические документы. "Мы знаем, что целый ряд регионов полностью или частично был оккупирован гитлеровцами, и не всегда молодые люди знают о том, что происходило на оккупированных территориях, что творили захватчики в отношении мирного населения", - отметил Могилевский.

На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый пятый житель Северной Осетии. Из республики на войну ушли более 89 тыс. человек. Из них более 45,5 тыс. человек не вернулись с полей сражений, каждый второй представитель Северной Осетии, участвовавший в войне, погиб на фронте. 72 воинам из Северной Осетии было присвоено звание Героя Советского Союза, двое из них - И. А. Плиев и генерал-майор И. И. Фесин - были удостоены этого звания дважды.

Девять представителей республики стали полными кавалерами ордена Славы, 50 воинам были присвоены воинские звания генералов и адмиралов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия75-летие Победы
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