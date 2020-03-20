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Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом на Украине увеличилось до 39

Власти заявили, что на Украине три летальных исхода от COVID-19

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Десять новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено на Украине, общее количество зараженных увеличилось до 39. Об этом в пятницу сообщило Министерство здравоохранения Украины.

"По состоянию на 22:00 (23.00 мск) 20 марта на Украине подтверждено 39 случаев COVID-19. Десять новых случаев зафиксировано в Черновицкой области. Сейчас на Украине три летальных исхода от COVID-19. Первый пациент, у которого был зафиксирован COVID-19, уже выздоровел", - сказано в сообщении.

Первое заражение новым коронавирусом было зафиксировано в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее вирус распространился более чем в 140 странах. Сложившаяся ситуация была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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