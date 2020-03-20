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Распространение коронавируса нового типа

В ОАЭ зарегистрировали два первых летальных исхода от осложнений после коронавируса

В стране зарегистрировано 140 случаев заражения новым коронавирусом

КАИР, 20 марта. /ТАСС/. Первые два случая смерти от осложнений, вызванных новым коронавирусом, зафиксированы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил в пятницу Минздрав страны, передает Информационное агентство ОАЭ.

По данным министерства, один умерший - 78-летний выходец из другой арабской страны - недавно прибыл из Европы. Он умер от сердечного приступа. Второй - 58-летний житель одного из государств азиатского региона, у которого было несколько хронических заболеваний, в том числе болезни сердца и почечная недостаточность. "Причины смерти в обоих случаях связаны с хроническими заболеваниями, которые совпали с их заражением коронавирусом", - отметили в ведомстве.

На данный момент в ОАЭ зарегистрировано 140 случаев заражения новым коронавирусом, 31 человек поправился.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения.

Теги
ОАЭРаспространение коронавируса нового типа
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