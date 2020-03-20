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Распространение коронавируса нового типа

В Ираке более 200 человек заразились коронавирусом

17 человек умерли

КАИР, 20 марта. /ТАСС/. 17 человек умерли в Ираке от осложнений, вызванных новым коронавирусом. Такие данные приводит в пятницу Минздрав страны, сообщает новостной портал "Шафак ньюс".

По информации ведомства, за минувшие сутки скончались три человека, выявлено 15 новых случаев заражения. "Общее количество заболевших достигло 208, умерли 17 человек", - сообищил Минздрав.

В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Ирака ранее приняло решение о введении на неделю с 17 марта комендантского часа в столице. Ограничения не распространяются на сотрудников силовых структур и СМИ, врачей, дипломатов, а также на доставку товаров первой необходимости и продовольствия. На этот же срок прекращается работа министерств и госучреждений, кроме того, приостанавливается транспортное сообщение с провинциями.

Власти других регионов вправе принимать аналогичные меры по своему усмотрению. Большинство губернаторств также вводят комендантский час и закрывают въезд для граждан из других провинций. Кроме того, с 17 по 24 марта правительство решило приостановить авиасообщение как с внешним миром, так и между аэропортами страны.

Теги
ИракРаспространение коронавируса нового типа
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