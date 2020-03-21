{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Президент Ирана призвал народ США повлиять на власти для снятия санкций с Тегерана

Хасан Роухани добавил, что жертвами ограничений становятся рядовые иранцы из всех слоев общества, а не политическая элита

ТЕГЕРАН, 21 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани обратился к народу США с призывом повлиять на Вашингтон и добиться снятия санкций с Тегерана в виду распространения в республике коронавируса. Открытое письмо опубликовано в пятницу на официальном сайте иранского президента.

"Я призываю вас убедить администрацию и Конгресс, что путь санкций и давления никогда не был успешным и не будет таковым в будущем", - написал он. Президент добавил, что "жертвами ограничений становятся рядовые иранцы из всех слоев общества, а не политическая элита".

По его словам, "в ситуации пандемии Тегеран, Париж, Лондон и Вашингтон не так далеки друг от друга". "Любой враждебный субъект, стремящийся нанести урон иранской системе здравоохранения и ограничивающий финансовые ресурсы, необходимые для купирования кризиса, подрывает борьбу с пандемией во всем мире", - отметил Роухани.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. 16 марта официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что санкции США и отдельных западных стран в отношении Ирана в условиях распространения коронавируса лишь усугубят ситуацию. В свою очередь в МИД РФ высказали мнение, что Соединенные Штаты совершают целенаправленные действия, которые мешают борьбе с вспышкой инфекции в исламской республике.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 19644, зарегистрированы по меньшей мере 1433 летальных исхода.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: первый случай смерти больного с коронавирусом зафиксировали в Израиле
Погибшим является 88-летний мужчина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС