Президент Ирана призвал народ США повлиять на власти для снятия санкций с Тегерана

ТЕГЕРАН, 21 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани обратился к народу США с призывом повлиять на Вашингтон и добиться снятия санкций с Тегерана в виду распространения в республике коронавируса. Открытое письмо опубликовано в пятницу на официальном сайте иранского президента.

"Я призываю вас убедить администрацию и Конгресс, что путь санкций и давления никогда не был успешным и не будет таковым в будущем", - написал он. Президент добавил, что "жертвами ограничений становятся рядовые иранцы из всех слоев общества, а не политическая элита".

По его словам, "в ситуации пандемии Тегеран, Париж, Лондон и Вашингтон не так далеки друг от друга". "Любой враждебный субъект, стремящийся нанести урон иранской системе здравоохранения и ограничивающий финансовые ресурсы, необходимые для купирования кризиса, подрывает борьбу с пандемией во всем мире", - отметил Роухани.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. 16 марта официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что санкции США и отдельных западных стран в отношении Ирана в условиях распространения коронавируса лишь усугубят ситуацию. В свою очередь в МИД РФ высказали мнение, что Соединенные Штаты совершают целенаправленные действия, которые мешают борьбе с вспышкой инфекции в исламской республике.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 19644, зарегистрированы по меньшей мере 1433 летальных исхода.