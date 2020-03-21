Минстрой Дагестана: для сейсморайонирования Махачкалы необходимо 1,5 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 21 марта. /ТАСС/. Махачкале для работ по сейсмическому микрорайонированию, которое не проводилось последние 30 лет, необходимо около 1,5 млрд рублей, в связи с этим в правительство Дагестана будет направлено письмо о необходимости выделения финансирования на эти цели из бюджетной системы РФ, сообщается в пятницу на сайте министерства строительства и ЖКХ республики.

Сейсмическое микрорайонирование - оценка сейсмической опасности, при которой учитывается влияние местных грунтовых условий на интенсивность сейсмических колебаний на поверхности Земли. Отмечается, что территория Дагестана относится к сейсмически опасным зонам России и "сейсмическое микрорайонирование городов должно обновляться каждые 10 лет, а последняя карта сейсмического микрорайонирования города Махачкала была составлена более 30 лет назад".

"Только по Махачкале стоимость этих работ составляет примерно 1,5 млрд рублей, продолжительность - три года. Учитывая важность проблемы, в правительство Республики Дагестан будет направлено письмо о необходимости выделения финансовых средств на эти цели из бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В результате проведения сейсмического районирования можно получить расчетные значения сейсмичности на участке, необходимые для оценки рисков и принятия правильных проектных решений по минимизации последствий землетрясений, пояснили в ведомстве.

Территория Дагестана является высоко сейсмоопасной с часто повторяющимися землетрясениями. По уровню сейсмической опасности и сейсмического риска Дагестан, по данным, приведенным в республиканской целевой программе "Сейсмобезопасность Республики Дагестан" (2003-2010 годы), занимает четвертое место среди 29 субъектов страны, находящихся в сейсмоопасных зонах.