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Распространение коронавируса нового типа

ВОЗ могут понадобиться до 150 млн лабораторных тестов на коронавирус

По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 21 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распределила 1,5 млн лабораторных тестов на коронавирус по всему миру, однако в будущем может потребоваться в 80-100 раз больше. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Это анализ на случай развития ситуации по наименее благоприятному сценарию, но это цифры, на которые мы должны ориентироваться", - подчеркнул он.

Тем временем цепочки поставок находятся под серьезным давлением, обратил внимание специалист. "Нам становится все сложнее перемещать материально-технические средства и персонал", - заметил Райан. Для снабжения нуждающихся стран нужны воздушные мосты с учетом того, что регулярное авиасообщение по всему миру практически прекращено, сказал он.

"Однако ситуация не безнадежна, - добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. - Достигнута договоренность с производителями в Китае, чтобы значительно пополнить склады в Дубае. И эта работа продолжится".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения.

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Распространение коронавируса нового типа
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