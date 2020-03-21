Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Британии приблизилось к 4 тыс.

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных в Великобритании случаев заражения новым коронавирусом за сутки выросло на 714, достигнув 3983. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу вечером Минздравом страны.

"По состоянию на 09:00 20 марта у 66 976 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на заражение коронавирусом], в 62 993 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 3983 случаях - положительными", - говорится в сообщении. "По состоянию на 13:00 в Великобритании среди тех пациентов, чьи результаты анализов на коронавирус оказались положительными, 177 умерли", - отмечает Минздрав. В четверг число смертей составляло 144.

Ранее об увеличении количества летальных случаев на 39 за последние сутки сообщила Национальная служба здравоохранения Англии. Таким образом, число смертей может отличаться от объявленного Минздравом в большую сторону в связи с тем, что региональная и общенациональная статистики обновляются в разное время.

В настоящий момент власти Великобритании берут анализы на наличие коронавируса только у людей, входящих в группы риска, а также пациентов, доставленных в больницы в тяжелом состоянии. Тем, у кого наблюдаются лишь легкие симптомы, рекомендовано не обращаться к врачам вовсе, а самоизолироваться на семь дней. В связи с этим власти страны признают, что реальное количество заразившихся может быть существенно больше, чем число подтвержденных случаев. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, на каждого пациента, скончавшегося в стране после заражения коронавирусом нового типа, может приходиться по тысяче инфицированных.