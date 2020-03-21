В Сочи до конца 2020 г. создадут новый микрорайон, рассчитанный более чем на 2 тыс. семей

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Новый микрорайон, рассчитанный на более чем 2 тыс. семей, создадут в Сочи до конца этого года. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-президент по финансам группы компаний "AVA Group" (застройщик) Артем Шишкин.

Одним из лидеров в России по количеству самостроев и долгостроев является Кубань. Сочи - один из самых "проблемных" в этом вопросе городов. Как ранее рассказал в интервью ТАСС мэр города Сочи Алексей Копайгородский, было принято решение осуществлять на курорте только комплексное строительство, избегая точечной застройки. Кроме того, в регионе в последние годы отмечается высокий уровень миграции и рост населения, что постоянно увеличивает спрос на недвижимость в прибрежных курортах, в том числе и в Сочи.

"Микрорайон будет состоять из пяти жилых комплексов, два из которых, в общей сложности с 1453 квартирами, мы уже ввели в эксплуатацию. Еще два - с 912 квартирами - мы сейчас активно строим. К 1 июля у нас завершится стройка, и к сентябрю мы планируем завершить оформление документального ввода всех домов четырех комплексов. В августе мы надеемся приступить к строительству пятого этапа", - сказал Шишкин.

На территории микрорайона будут расположены начальная школа, рассчитанная на 275 мест, и детский сад на 80 мест. Их планируют построить в течение двух лет.

Как рассказал журналистам генеральный директор ООО СЗ "AVA Sochi" Даниил Карбивник, компания "AVA Group" планирует построить на территории Сочи еще один жилой комплекс из семи домов, рассчитанные в сумме более чем на 2 тыс. семей. Два дома планируется построить уже до 2023 года. Согласно генеральному соглашению, подписанному накануне между компанией и ПАО "Сбербанк", объем инвестиций в проект составит 6 млрд рублей.

"AVA Group" - многопрофильный холдинг, один из лидеров отрасли в сфере строительства, управления объектами недвижимости. В состав холдинга входит компания "AVA Sochi", осуществляющая свою деятельность на территории Краснодарского края. В настоящий момент строительная компания "AVA Sochi" является единственным застройщиком в городе-курорте, работающим в новых требованиях 214 ФЗ с применением эскроу-счетов.