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Высокотехнологичный центр диагностики патологий грудной клетки открыли в Грозном

В него будет поступать информация из 14 районных больниц Чечни
Описание
© Таисия Боршигова/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Экспертно-интеллектуальный рентгенорадиологический центр для диагностики патологий органов грудной клетки открыли в Грозном. В него будет направляться информация из 14 районных больниц республики, которым передано необходимое оборудование.

"Открытие центра позволит поднять на новый уровень оказание медицинской помощи в регионе, качество диспансеризации. Ни одна патология органов грудной клетки не будет пропущена. Работа центра в перспективе несомненно приведет к сокращению времени и расходов на оказание медицинской помощи, приведет к оптимизации общего лечебного процесса", - сказал на открытии министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

С использованием искусственного интеллекта чеченские врачи смогут точнее диагностировать заболевания в режиме реального времени. Система центра будет обрабатывать рентгенологические снимки пациентов, сравнивая их с сотнями тысяч других на основе разработанных алгоритмов.

"Региональным общественным фондом имени А. А. Кадырова была оказана финансовая помощь в размере 100 млн рублей для открытия и организации работы указанного центра. Для обмена опытом в рамках развития и внедрения систем искусственного интеллекта было налажено сотрудничество с Государством Израиль в лице ведущей израильской клиники мирового уровня "Ассута", - рассказали в министерстве здравоохранения, отметив, что создание центра отвечает также задачам национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

Эксперто-интелектуальный рентгенораидологический центр ГБУ "Республиканский центр фтизиопульмонологии" включает в себя: фойе, большой выставочный зал, актовый зал для проведения телемедицинских консультаций, рабочий кабинет и учебный класс на 30 мест. В центре осуществляется двойная и тройная читка флюорограмм.

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