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Распространение коронавируса нового типа

Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Майкл Пенс и американский лидер Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер.

"Сегодня вечером нас уведомили, что у сотрудника аппарата вице-президента подтвердилось заражение коронавирусом. Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком", - отмечается в документе.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом к вечеру пятницы увеличилось в США до 18 563, умерли по меньшей мере 227 человек, 121 выздоровел.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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