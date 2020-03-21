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Лондонское шествие ветеранов по случаю 75-летия Победы отменено из-за коронавируса

В руководстве Великобритании подчеркивают, что данное решение было принято для того, чтобы свести к минимуму риск для здоровья ветеранов и других участников празднования

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Шествие ветеранов, которое должно было состояться в Лондоне в мае по случаю 75-летия завершения Второй мировой войны, отменено из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером заявлении правительства Соединенного Королевства.

"Масштаб запланированных по всей стране памятных мероприятий по случаю 75-летия со Дня Победы в Европе (отмечается в Великобритании 8 мая - прим. ТАСС) будет изменен в связи с продолжающимся распространением коронавируса, - сказано в документе. - Следуя последним экспертным и научным рекомендациям Службы общественного здравоохранения Англии и положениям руководства по проведению общественных мероприятий, британское правительство объявляет о том, что планы празднования 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе претерпят изменения. Среди прочего новый план предполагает отмену шествия ветеранов по улице Молл и мероприятий у Сент-Джеймсского дворца".

В руководстве страны подчеркивают, что данное решение было принято для того, чтобы свести к минимуму риск для здоровья ветеранов и других участников празднования. При этом новые планы должны будут позволить простым британцам отдать дань уважения представителям военного поколения, которым рекомендовано свести к минимуму контакты с окружающими из-за повышенной угрозы развития опасных осложнений в результате заражения коронавирусом.

"Ветераны всегда были и будут самой важной частью наших планов, и в настоящий момент приоритетом для нас является их здоровье и благополучие, - заявил министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден. - Я надеюсь, что с учетом нынешних беспрецедентных обстоятельств общественность поймет, почему мы приняли это непростое решение, и надеюсь, что вместе с нами 8 мая выразит благодарность поколению, которому мы столь многим обязаны".

По состоянию на утро пятницы в Соединенном Королевстве было подтверждено 3983 случая заражения коронавирусом нового типа, число летальных исходов составляло 177. Большинство умерших - люди пожилого возраста. В правительстве признают, что реальное число заболевших может оказаться значительно выше.

Теги
Великобритания75-летие ПобедыРаспространение коронавируса нового типа
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