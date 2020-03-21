На Кубе ввели запрет на въезд в страну иностранцев из-за коронавируса

ГАВАНА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Кубы приняли решение закрыть въезд в республику для иностранцев по меньшей мере на месяц во избежание распространения коронавируса. Об этом в пятницу заявил президент страны Мигель Диас-Канель в эфире государственного телевидения.

"Мы будем регулировать въезд на территорию страны, разрешив его только жителям Кубы", - отметил главы государства. По его словам, запрет на въезд не коснется иностранцев, имеющих вид на жительство в республике.

Иностранные туристы с пятницы не смогут высадиться на Кубе, аэропорты для них будут работать только на вылет. Воздушное пространство закрыто не будет, грузоперевозки разрешены.

По данным властей карибской страны, на данный момент на ее территории зарегистрирован 21 случай заражения и один летальный исход. Более 500 человек находятся в изоляции.