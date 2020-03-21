Онкопациенты находятся в группе риска по коронавирусу

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Пациенты с онкологическими заболеваниями по возможности должны максимально изолироваться от внешних контактов, так как из-за ослабленного иммунитета они находятся в группе риска по новой коронавирусной инфекции. Опрошенные ТАСС врачи считают, что посещение пациентов в медицинских учреждениях родственниками следует полностью исключить, а тем, кто находится на амбулаторном лечении, - сократить посещение общественных мест.

"Риск заражения онкологических больных выше. Это связано с тем, что сам рак вызывает подавление иммунной системы. Соответственно, у этих больных уже из-за самой болезни низкий иммунитет <…>, иммунная система не может убить этот вирус", - рассказал ТАСС врач, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Илья Тимофеев, отметив, что, согласно статистическим данным, в России насчитывается порядка 3,5 млн пациентов с онкологическими заболеваниями.

Особенно риску подвержены пациенты, находящиеся на химиотерапии. "После химиотерапии, помимо самой болезни, также снижается иммунитет еще больше. Это касается и пациентов с онкогематологическими заболеваниями, потому что онкогематология затрагивает прямые [составляющие] иммунитета - это лейкоциты, лимфоциты, и, соответственно, у этих пациентов иммунодефицит еще глубже, чем у просто онкологических пациентов", - сообщила ТАСС врач онколог-гематолог, кандидат медицинских наук Евгения Медведовская. В связи с этим врачи сошлись во мнении, что в данной эпидемиологической ситуации по новому коронавирусу онкопациентов следует максимально защитить и уберечь от возможности заражения.

"На мой взгляд, первое - надо предупреждать всех онкологических больных, чтобы они соблюдали жесткую самоизоляцию. Это рекомендуется сейчас для всех, но онкологическим больным, так как это существенно более высокий риск, им надо это делать в первую очередь, - отметил Тимофеев. - Кроме того, больницы и онкологические учреждения должны ввести жесткий карантин. Измерения температуры на входе недостаточно, больницы должны просто быть закрыты для посещения всех, кроме пациентов, которые там находятся".

Внутри же медучреждения, по словам хирурга-онколога, кандидата медицинских наук Сергея Осминина, медработники должны тщательно соблюдать меры безопасности. "Есть ряд пациентов, которые приехали из других городов, чтобы получить высококвалифицированную помощь, и любая инфекция может отодвинуть операцию, которая жизненно необходима. Поэтому их естественно надо максимально изолировать, но изолировать не так, что не оказывать помощь, а продолжать оказывать им помощь, при этом минимизировав риски контактов с другими людьми, которые являются потенциальными источниками какой-либо инфекции", - пояснил он ТАСС.

Другие меры

Пациентам с онкологическими заболеваниями, которые находятся на амбулаторном лечении, по возможности следует максимально самоизолироваться дома. При этом, если есть острая необходимость выйти на улицу или большое желание подышать свежим воздухом, в таком случае нужно избегать общественные места, поездки в транспорте и места скопления людей, а также не забывать о мерах гигиены, отметил Осминин. "Более того, есть различные варианты оказания помощи на дому, а также можно попросить родственников привезти продукты. Надо максимально ограничить себя, чтобы не ухудшить собственное состояние и тем самым не отсрочить лечение, которое им необходимо", - добавил он.

В качестве профилактических мер Илья Тимофеев также предлагает рассмотреть возможность отстрочить хирургическое лечение пациента на пару недель, если это возможно. "Большого криминала в этом нет, так как хирургическое лечение сейчас проводят пациентам с локальными формами, в основном когда нет метастазов или [они есть всего] в нескольких лимфоузлах. Большинству пациентов можно отсрочить, потому что быстро опухоль не растет. Например, если взять рак почки, скорость роста у него 2-3 мм в год. Соответственно, если мы отсрочим на две-три-четыре недели, с пациентом ничего не случится, но он будет иметь ниже риск послеоперационных осложнений, если вдруг заболеет коронавирусной инфекцией", - пояснил он.

"Все зависит от диагноза. Есть онкологические ситуации, которые требуют экстренных операций по жизненным показаниям. Если же онколог считает, что опухоль не прогрессирует быстро, две-три недели можно подождать, в этом случае это время не сыграет большой роли", - добавила Медведовская.