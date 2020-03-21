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Распространение коронавируса нового типа

МЧС из-за коронавируса сокращает проведение массовых мероприятий

По возможности, они будут проходить в видеоформате

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. МЧС сокращает проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса. По возможности, они будут проходить в видеоформате, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в ответ на запрос агентства.

"МЧС России рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий и, по возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, приостановлены увольнения курсантов из расположения учреждений", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в МЧС сократили время визитов для посетителей, а для получения информация рекомендуется воспользоваться сайтом или информационными стендами и стойками. Также прорабатывается вопрос о размещении на входе в здание МЧС бокса для приема входящей корреспонденции. Время нахождения посетителей в здании министерства ограничено.

МЧС из-за распространения коронавируса ограничивает загранкомандировки сотрудников. Им рекомендовано воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью.

Из-за пандемии коронавируса в целях дополнительных мер профилактики и защиты сотрудников МЧС в здании установлены дозаторы с антисептиком для мытья рук, людям рекомендовано проводить дезинфекцию помещений. Также не рекомендуется использовать в служебных помещениях системы кондиционирования и технических систем вентиляции.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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